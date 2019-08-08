مؤسسات المجتمع المدني العربي

2019/08/08 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن السامرائي

ان استمرار التفاعل والعلاقات بين اجزاء الكيان البشري هو الذي يبلور طريقة او اسلوبا للحياة بين البشر, ونمطا للتفاعل بينهم وبين بيئتهم.



كما ينتج

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