فيديو .. الداخلية توجز قرار المحكمة بشأن المدانين في قضية هروب السجناء ببغداد

2019/08/08 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اوجز المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن يوم الخميس في تسجيل فيديوي قرار محكمة قوى الأمن الداخلي بشأن المدانين في قضية هروب الموقوفين من مركز شرطة القناة شرقي العاصمة بغداد.

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