2019/08/08 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية:طرد ثمانية ضباط ومنتسبين من الخدمة بسبب حادثة الهروب من مركز القناة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/08 | 00:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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