2019/08/08 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زينب الاركوازى - العراق

كثير من الشباب الذين يفضلون هواية معينة مثل التصوير ،ويطمحون الى عالم مميزبتفاصيل مجتمعة فى عدسة كاميرته ،وعشق التصوير دفع مجموعة من الشباب والشابات الى الانضمام الى كروب خاص بالتصوير والتطوير فى مجال الاعلام

وكالة الحدث الأخبارية اعدت هذا التقرير من مدينة خانقين لتسليط الضؤ على نشاطات هذا الكروب والشباب المنظمين اليه.



مصطفى ابراهيم ،مصور شاب وأحد المؤسسين ،كما يشغل مسؤول شؤون العضوية والمونتاج للكروب ،وهو بمثابة العجلة المحركة للفريق ، تحدث الى وكالتنا قائلا:"كان الهدف من تأسيس هذا الكروب هو تطوير مواهب الشباب وطاقاتهم ،وكروب الون هو الكروب الوحيد المتخصص فى مجال التصوير الفوتوغرافى، فى الوقت الذى نجد ان هذا المجال مهمش ولا توجد مؤسسة تعنى بها على نطاق مدينتنا".ويؤكد ابراهيم ،لقد وصل عدد اعضائنا الى مايقارب (60) عضو وعضوة ،استطعنا ان نستقطب شباب وشابات من خانقين وناحية جلولاء ومن داخل مخيم النازحين ،الدورات والمعارض والورش والبرامج التى يقيمها الكروب تساعد فى تنمية وتطوير مواهب الشباب فى مجال التصوير".

ويختم مصطفى حديثه بامنيات وتطلعات مستقبلية ،قائلا:"الكروب بحاجة الى دعم المؤسسات الغير حكومية والحكومية التى تعمل فى مجال التصوير وان يدعموا الطاقات الشبابية فى الكروب ".

وليد اكرم اغامراد ،المشرف على تنظيم المصورين فى كروب الون كرافى ،وأحد المؤسسين، "بدأنا عملنا على توثيق معالم وآثار مدينة خانقين، وتغطية الفعاليات والانشطة التى تقام فى المدينة، لدينا طاقم تصوير يعد البرامج والتقارير وشباب واعدين يمتلكون مواهب فى التصوير والاخراج والمونتاج"

وتابع وليد اكرم حديثه للحدث الأخبارية قائلا"نحن نعمل تحت اطر قانونية ،حيث بادرنا بالتنسيق مع الجهات الامنية فى المدينة والوحدة الادارية لتسهيل امور الكروب ومهمة التصوير، للعمل بمهنية تامة".

واضاف اكرم "لدينا برامج وخطط لتطوير الطاقات الشبابية من خلال اقامة الورش والمعارض والجولات الميدانية ،فهؤلاء الشباب يمتلكون مواهب بحاجلة الى صقلها وهذه احدى اهدافنا التى نسعى من اجل تحقيقها".

سامان الحكيم احد مؤسسين كروب الون ومسؤول المتابعه والتنسيق فى كروب الون كرافى ،واحد الفاعلين والمواظبين على انجاح الفريق، أكد لوكالتنا "ان مايميز كروب الون هو المجال الذى يتخصص به التصوير استطعنا على مدار سبع سنوات ان نقدم للشباب الهواة والمحترفين برامج مختلفه من اجل تطويرهم ،وبصفتى مسؤولا عن المتابعه والتنسيق التمست روح التعاون والمبادئ بين اعضاءالفريق الجميع يعملون متطوعين "

تابع الحكيم حديثه " الكروب مرخص ويعمل منذ سنوات وقد حصلنا على اجازة المديرية العامة لثقافة كرميان وزارة الثقافة اقليم كوردستان ،ونعمل مع مؤسسات حكومية وغير حكومية هناك تنسيق بين الكروب وتلك الجهات فى نشاطات متعددة، وكان اخرها مركز رياضة وشباب خانقين "

واضاف الحكيم قائلا "يقيم كروب الون بين فترة واخرى رحلات ترفيهية لمناطق سياحية واخرى اثرية وجولات ميدانية للتصوير ،والهدف من الجولات هو توثيق معالم المدينة واماكنها الجميلة ".

كرار خالد شاب طموح احد المؤسسين، دفعه حب التصوير والعمل فى مجال الاعلام الى الانضمام الى كروب الون كرافى حدثنا قائلا"سعيد بوجودى فى هذا الفريق الرائع مع مجموعة من الشباب الواعدين ،استطعت ان اقدم فى مجال الاعلام برامج متعددة فى شهر رمضان وكان للفريق بصمة من خلال التجوال فى المدينة ليلا ونهارا لتقديم مادة اعلامية اضافة الى مشاركتى معهم فى التغطية لانشطة التى تقام فى المدينة"

تابع كرار "كروب الون كرافى يتفرد بالتصوير ،الاان تعدد المواهب اضاف الى الفريق بصمة اخرى وهو تقديم انشطة وبرامج فى مجال التصويروالاعلام وافتتاح دورات وورش للتطوير الصحفى والاعلامى ".

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