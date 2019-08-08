مؤامرة ضد العراق الاتحاد الآسيوي وذيوله

2019/08/08 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هشام كاطع الدلفي

عندما اجريت قرعة كأس العالم ووقع العراق في مجموعة ضمت كل من (ايران والبحرين وكمبوديا وهونغ كونك) بدأت اطراف مجموعاتنا تتحرك وحسب مصادر

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