2019/08/08 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gtvGmKu7npQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر | الشرق الاوسط والتصعيد الامريكي) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر | الشرق الاوسط والتصعيد الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).