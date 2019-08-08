(لماذا طقوس الشيعة..لا تهز عرش الفاسدين) كما (هزت عرش الظالمين) لماذا الفاسد لايخافها

2019/08/08 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم

هل الطقوس الشيعية (ضد الظالمين..



وليس ضد الفاسدين)؟..



(لماذا الفاسد يمولها)؟

فعندما (الطقوس الشيعية..



تهز عرش الفاسدين)..



كما كانت ..



(تهز عرش الظالمين)..



عندها سوف تكون طقوس يمكن ان يحترمها العالم..



وتكون (دورس وعبر)..



لكل زمان ومكان..



وتكون (دورس اخلاقية)..



اما اليوم (فعذرا ..طقوس الشيعة..



مثال سخرية العالم..



فكلما ازاد اعداد الشيعة الذين يمشون لكربلاء او باقي الائمة..كلما زاد الفساد فسادا..



واطمئن الفاسدين على سرقاتهم)..



فلماذا الفاسد (يمول الطقوس الشيعية..



ولا يخاف منها)..



بينما الظالم (يمنع هذه الطقوس)؟؟

لنناقش..



لطفا..



(لماذا الحشود الشيعية لكربلاء والكاظمية والنجف وسامراء)..



(خرجت ضد الظالم صدام)..



ولم تخرج ضد (الفاسدين) بعد عام2003؟ بالصميم (هل لان الظالم صدام كان معارضا لايران؟؟ ولو كان كالدكتاتور الظالم بشار الاسد مواليا لايران..



او كحماس الفلسطينية الاخوانية التكفيرية..



حليفة لايران..



لما خرج الشيعة ومراجعهم ضد صدام والبعث)..



فمن يحكم بسوريا بعثي (ودكتاتور) وهذا لا خلاف عليه؟ اجيبونا لطفا..

هل منبع ذلك بعض احاديث عن الائمة..



لنفهم..



(لماذا الفاسد الشيعي..



يمول ..



الزيارات الحسينية والشيعية والمشاية)؟؟ لماذا (صدام خاف من الطقوس الشيعية والمشايه للائمة)..



(ولكن الفاسدين..



لا يخافون هذه الطقوس)؟؟ هل لان كلام الائمة هو التطبيق العملي الى (زورا مراقدنا..



واتركوا الفاسدين من شيعتنا….



سيروا الينا..



مشيا..



ليغتني الفاسدين من شيعتنا بثروات البلدان..



ويطمئن بان البوصلة تتجه الينا..



وليس الى الفاسدين لاسقاطهم..)..

حيث روي عن الامام الجواد عليه وعلى البشرية السلام:

(((ياأهل العراق ان سويداء قلوبنا أمانة في ارضكم، فصونوا ما إئتمنكم الله عليه… صونوا مشاهدهم واكثروا من زيارتهم فأنها شفاعة لمن زارها يوم القيامة… والله ما زارها مؤمن مخلصاً داعياً حزيناً باكياً الا ادخله الله الجنة باذنه وبشفاعة ساكنيها مابقيت الأرض الى ان يرث الله الأرض ومن عليها((…)؟؟؟ عجيب غريب امر قضية..



(يعني الزيارة من اجل الزيارة والتسيارة)؟؟ فاين العبرة؟؟ (لمجرد زيارة ندخل الجنة؟؟ )..فيعني (اسرق افسد بالارض..



ومجرد تزور الائمة..



يشفعون لك لذنبك..



ويدخلك الله الجنة؟ لتكون من وارثي الارض المتمتعين بها فسادا..وبالاخرة من ورثة الجنة)؟؟ لماذا لم يدعو الامام لصيانة اموال اهل العراق..اليس يعلم بالغيب في كثير من الامور؟؟

هل يريدون الائمة من الشيعة العرب لا شغل ولا عمل فقط يزورونهم؟؟ ولا يفكرون ببناء انفسهم ودولهم..ولا يعملون لضمان مستقبل اجيالهم؟؟ اليس هذا سبب رئيس لان الشيعة العرب ينصدمون من واقعهم (بعد ان زال اضطهادهم) بعد عام 2003..وواجهوا حقيقة (رجال الدين الشيعة والمراجع والحوزات الدينية والاحزاب الاسلامية)..

ولنتبه..



المانيا والامارات وكوريا الجنوبية واليابان..لم تحتاج الى (علي ابن ابي طالب لو تنتظر المهدي)..



لو (تؤسس دولة خلافة اسلامية..



لو تطبيق الشريعةالاسلامية)..



حتى (تصبح هذه الدول ناهضة ومرفهة وشعوبها تعيش حياة محترمة)..لماذا تغسلون عقول شيعة بانكم لن تصبحون براسكم حظ الا عند ظهور المهدي لو تطبيق شريعة..



)؟؟

مما ادى لطرح سؤال ..

ايهم اكثر تهديد على التشيع..



ان يتحول فكر الشيعة..



الى..(التسسن..



ام ..



الالحاد)؟

..



لنتبه لنقطة… (هل التخوف على التشيع والمذهب؟؟) من السنة ومنهم الوهابية؟؟ ..



ليطرح سؤال اخر..



(كم عدد الشيعة الذين اصبحوا وهابية؟؟ ) الجواب/ اقلية لا تذكر..

.ولكن الشيعة بالملايين اصبحوا ملحدين ولا دينيين..



كرد فعل عنيفة من فساد وفشل المؤسسة الدينية والسياسية الاسلامية المحسوبة شيعيا..ودور المرجعية والمعممين في افساد وخراب الوضع بالعراق..غير طروحات احمد القبانجي وغيره..



التي اثرت بشكل كبير..(انا لا اقول هؤلاء اساءوا بل نوروا)..



ولكن نقطة ارجو ان نتبه لها..



لهذا نرى رجال الدين والاسلاميين (يدركون بان الحوار مع التنويريين ..يكونون هم الخاسرين)..



لذلك يوجهون الانظار الى (السنة والوهابية)..



فالسنة وهجماتهم..



(توحد الشيعة وتبعد عنهم التفكير الصحيح،، مما يهيمن رجال الدين المعممين عليهم)..



اما (في حال استقرار الشيعة..



وتخفيف الضغط عليهم من قبل الارهاب السني) سنجد الشيعة (يتنورون..مما يضعف هيمنة رجال الدين على رقابهم وعقولهم واموالهم ومستقبل اجيالهم)..

ونسال سؤال (صدمة)..



ماذا ترك (الائمة لنا كشيعة)..



لنتخلص من الظلم والفساد؟؟

فكما ذكرنا سابقا..



(ال سعود ..



بنو..



للسنة دولة)..



(الشيخ زايد ..ترك للسنة الاماراتيين دولة)..



(تيودور هرتزل المجري المولد..



1860-1904)..



ترك لليهود (رؤية لمشروع دولة) فيطلق عليه (اب الدولة الاسرائيلية)..



رغم انه مات قبل نشؤها..



بـ (44 سنة)..

فهرتزل ترك لليهود (كتاب) اسسوا به دوله نهضت بهم..



(الصدر الاول والصدر الثاني ومحمد باقر الحكيم والمراجع)..



ماذا قدموا وتركوا للشيعة العرب؟؟ الله وكيلكم لا شيء..



غير طيحان الحظ..كحزب الدعوة من وحي مرجعية الصدر الاول..



وهو نسخة من براثن الاخوان المسلمين المصريين السنة وفكرهم العفن..



والتيار الصدري الذي يعتبر اكبر تيار فاسد بالعراق اليوم وهو من وحي الصدر الثاني وابنه مقتدى..



والمجلس الاعلى الموبوء بالفساد من وحي مرجعية الخميني..



وبدر من وحي الخميني الايراني..



الذين حكموا العراق فسادا وفجورا..

فلنقارن بين (مراجع الشيعة احياءهم وامواتهم) ماذا قدموا للشيعة العرب..بما قدمه هرتزل لليهود

فهرتزل..



كان كاتب مسرحي مجري المولد، وناشط سياسي، وكل ارثه (هو فكره النير) فترك كتاب باسم (دولة)..



يحلم بها لابناء مكونه..



وسار عليه من بعده اليهود اسسوا دولتهم..



فيكتب بكتابه ..



(لهذا السبب اعتقد ان جيلا رائعا من اليهود سوف يولد،سوف يستيقظ المكابين مرةاخرى..



دعوني اكررمرة اخرى كلماتي الاولى: اليهود الذين يريدون دولة سيحصلون عليها..سوف نعيش اخيرا كرجال احرار فيا رضنا، وسنموت بسلام في بيوتنا وسيتحرر العالم بحريتنا ويثرى بثرواتنا ويكبر بعظمائنا..



وكل ما نحاول تحقيقه من اجل رفاهنا سوف يستجيب بقوة ويشكل مفيد لفائدة الانسانية)..

بل لنقارن بين (ماذا قدم المعارضين لصدام الموالين لايران)..



بما قدمه بوش الامريكي للشيعة

فبوش الامريكي العظيم..



الذي اسقط موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بالعراق عام 2003..



(فاذا لم يكن هو من اعدم صدام ..من يكون اعدمه)؟؟ الاسلاميين؟؟ لو المراجع؟.؟ لو نوري المالكي “المهتلف” الذي كان بدرابين دمشق..



ويحلم اصير (مجرد معاون مدير عام او مدير عام..



بوزارة التربية..



كقمة طموحه بطويريج)؟؟

لماذا تعضون اليد الامريكية التي مدت للعراقيين وشيعتهم العرب..



لماذا تنكرون جميل امريكا..



لماذا تسرقون جهودها..



علما (بوش الامريكي)..



(اعدم دكتاتور اسمه صدام التكريتي)..



اما (المالكي فاعدم ..سجين مهتلف اسمه صدام حسين)..



فالمالكي وربعه بل والشيعة ومعمميهم..



لو اضيف لهم 1400 سنة قادمة لما كانوا تخيلوا (ان يتخلصون من حكم السنة بالعراق)..



ولو عارضت هذه المعارضة العراقية السابقة التي احتضنتها ايران..



لـ 5000 سنة ضوئية..لما دخلوا العراق اصلا..

فامريكا خصصت مئات المليارات الدولارات لاسقاط نظام صدام..



ومئات الاف الجنود الامريكان والاف الطائرات والاقمار الصناعية والدبابات..



(فماذا خصص المالكي لاسقاطه وهو في درابين دمشق..



مهتلف مع باقي الدعوجية)؟؟ فامريكا اسقطت نظام دكتاتوري لصدام..



وطاردت صدام واعتقلته بالحفرة..



ثم سلمته لبغداد حتى تعدمه..



وبعد ذلك (نجد من يريد سرقة جهود امريكا ..ونسبتها لفاشل وفاسد مثل نوري المالكي)..

ولنتبه..



(اعداء امريكا ..يسيئون للامام المهدي..



عج):

فهم يستخفون بجهود امريكا لاسقاط صدام وحكم الظالمين..



عام 2003..



(فاين مهديكم)؟؟ لماذا لم يظهر ويحرركم..



اذا قوة ارضية قادرة على اسقاط الظالمين..



(فماذا كان ينتظر الامام المهدي)؟؟ واذا تدعون ان امريكا قادرة على اسقاط صدام (بدون حرب)؟؟ نقول (اذن لماذا مهديكم لم يظهر لاسقاط صدام والبعث ومن قبله الحكم العثماني والاموي والعباسي..باوراق المحارم؟؟ او اعواد الثقاب مثلا)؟؟ (فاذا امريكا قادرة على اسقاط صدام ..بدون حرب)؟؟ فهذا يجعلكم بزاوية (حول نظرية الامام المهدي)..



الذي ترككم للظلم والمقابر الجماعية..ولم يخرج ليحرركم (باوراق الكنينس)..

ونقارن ايضا بين (الصدر الاول ..



والزعيم عبد الكريم قاسم ..رحمه الله)..:

فعبد الكريم قاسم (بنى للشيعة العرب مدن لفقراءهم تأويهم)..



(ولم يبنى له مرقد او ضريح) بل لا يبقون له (قبر)..



السؤال (محمد باقر الصدر) ماذا قدم للشيعة العرب بارض الرافدين..؟؟ حتى يبنى له ضريح (مرقد ضرار)..



بـ 150 مليون دولار؟ بني من المال الحرام..فهذا المرقد حرم فقراء الشيعة من حقهم بالحياة..

ولماذا الاسلاميين والمعممين..



اكبر فئات الدنيا (خديعة)..

فنرى التيار الصدري (الاسلامي) يتحالف مع الشيوعي..ودورهم هو تنفيس للعملية السياسية..



وافشال اي بروز لنخب وتيار شعبي يخرج خارج سيطرة العملية السياسية واحزابها وتياراتها..



هم يريدون السيطرة على حركة الشارع وزرع الاحباط فيه..



فخرجوا ودخلوا الخضراء ثم خرجوا..



فزرعوا اكبر احباط لدى الناس الذين كانوا يتاملون بدخول الخضراء ..يتغير الوضع..



اندسوا بالمظاهرات بالسنوات الماضية..



فاخرجوها من محتواها..

ونشير بان هذا الوقت (زمن افول الاسلاميين)..



نعرفها ايضا بطرح سؤال:

ماذا تعكس (ردات الفعل المتباينه بموقفين)..

الاول: عدم مبالاة الحاضنة الشيعية العربية ..



لهجمات قوات الدفاع الاسرائلية الجوية على (معسكرات تابعة للحشد بصلاح الدين وديالى)..



موالية لايران..



وتم نقل صواريخ ايرانية ارض ارض لتضرب بها ايران دول المنطقة ..لنقل المعركة لخارج حدود ايران للعراق)..

..



الثاني: تفاعل الحاضنة الشيعية العربية..



دعما وتأييد للحفل الذي اقيم فيملعب كربلاء بافتتاح بطولة غرب اسيا؟؟ ووقوفهم ضد رجال الدين والمؤسسة الدينية الموبوءة بكل مفسدة وجهل وتخلف..

ولكل من يسال ..



كرد فعل من طرحنا مصطلح (الشيعة العرب)..



..



(الا ترى انك قومي..



في وقت الدين ضد القومية)؟؟

اجيبهم/ عندما اقول (شيعة عرب)..



يغضب الايرانيين والقوميين العرب والسنة معا

فصدام كان يرفض طرح مصطلح (شيعة)..



حتى يبقى فقط مصطلح (عرب) فيحكموننا باسم القومية..



حتى يحكمنا بوسط وجنوب ا لسني العربي الراوي والعاني والتكريتي والدليمي..



ويخترق ديمغرافيتنا بالمستوطنين الاجانب من السنة المصريين والسودانيين وغيرهم..

وايران ترفض طرح مصطلح (عرب)..



حتى يبقى فقط (مصلح شيعة) حتى يحكمنا العجم قاسم سليماني وخامنئي..



وخميني من قبره..



ومسجدي والسستاني..الخ باسم (الاديولوجيةالاسلامية المسيسة للدين لخدمة مصالح ايران القوميةالعليا))..



لكن لو قلنا (شيعة عرب)..



فشيعة تحمينا من المحيط العربي السني الاقليمي..



وعرب تحمينا من ايران وتغولها..

لنسال مجددا وبدون ان نمل:

لماذا للسنة العرب 20 دولة سنية عربية وللشيعة العجم دولتين (ايران للفرس الشيعة..



واذربيجان للاذاريين الشيعة)..



وللاتراك (عدة دولة باسيا الوسطى اضافة لتركيا)..



وحتى لليهود لديهم دولة (اسرائيل)..



ودول قزمية كقطر لديها حق دولة..ونحن الشيعة العرب 45 مليون نسمة محرومين من حقنا بدولة بمنطقة اكثريتنا من الفاو لسامراء مع الاحساء والقطيف والاحواز وسامراء وبادية كربلاء وديالى (الاقليم الواسع الشيعي العربي)..



ادعو الله ان وضحت.

ونبين (لماذا مرجعيات الشيعة بالنجف..



هم اما عجم او لبنانيين()..



..

الجواب/

(رجال الدين العجم بالنجف وكربلاء..



وخاصة الايرانيين محصنين بالجنسية الاجنبية الايرانية) فيتم ترحيلهم..



او التضيق عليهم ..بالنجف..



في اي حال اي تشنج بالعلاقات بين هؤلاء لمراجع العجم وبغداد..



وكذلك هؤلاء مستثنين من الخدمة العسكرية بزمن العثمانيين بالعراق وما بعدها بزمن الدولة العراقية..



اما (رجال الدين الشيعة العرب العراقيين ذوي الجنسية العراقية..



فيتم قتلهم وتصفيتهم)..



من قبل الانظمة السنية والبعثية التي حكمت العراق..



واخرين يتم تسفيههم وتسقيطهم بنظر العامة من قبل المرجعيات العجمية ..



واللبنانية ..



لابقاء الساحة للوبي الايراني واللبناني..



وكذلك تم استنزاف اعداد كبيرة بزجهم بالحروب والجبهات بعهد العثمانيين وما بعدها..

ثانيا..



الاموال التي تاتي من الهند وايران وباكستان والخليج وغيرها..



تذهب لقنوات مالية ودهاليز مشبوهة يهيمن عليها (اللوبي الايراني)..



بالنجف..



المدعوم من (حكام ايران سواء بعهد الشاه او ما بعده)..



بالمحصلة عبر تاريخ الشيعة العرب بالعراق..



يتم اضطهاد الشيعة العرب وطلاب الحوزة العلمية المنتمين لقبائل وعشائر وسط وجنوب العراق..



ذوي الجنسية العراقية.

ثالثا: اعطيكم مثال..



جدي وصل مرتبة (الاجتهاد)..



وكان مساعدا لاية الله الشيرازي بسامراء بحينها..



ولمجرد انه (ساوى بالرواتب بين طلاب الحوزة العلمية ..



سواء للشيعة العرب والايرانيين الدارسين بالحوزة)..



قام (معمم ايراني بضربه بخنجر في ظهره..



قائلا له ..



عربست كافرست سنست)..



فخرج (جدي) من سامراء وعاد للجنوب..



بعد ان حذره مقربين بان هناك (مخاطر لعملية اغتيال اخرى)..

اليس هذا يفسر..



لماذا ان (الحضارات التي تنسب للاسلام والاسلاميين..



هي الحضارات التي (يعتبرها الشيعة معادية لال البيت..



كالحضارة الاموية والعباسية والعثمانية..



)..



هل تعلم (ان علم ال البيت الذي تتفاخرون به..



لم ينفعنا باسقاط الظالمين..



ولم يبني لنا حضارات ودول)..



فلا خير لا ينتفع منه..



هل تعلم ان 80% من ما يسمى علماء المسلمين..



هم ملحدين اصلا(,….

هل تعلمو (ان مقولة..



شرط دين محمد الاصيل) هو وراء تمزق المسلمين مذهبيا..



فكل مذهب ادعى انه هو الدين المحمدي الاصيل (الجعفري والمالكي والشافعي والغرابي والثوري والحنفي..



الخ) حتى وصلت عدد المذاهب (اي مؤسسي المذاهب) الى 500 مذهب في العهد العباسي ؟ وكلها تقول الدين المحمدي الاصيل..



هل تعلم ان من يُدعى..



(الوجه الناصع للاسلام) وتقصدون ايران ..



هي الوجه الردي فيه:

فقد اكدت مؤسسة الامام الخميني للاغاثة بان نصف الشعب الايراني تحت خط الفقر ويحتاجون لمساعدات..و الايرانيين ياتون للعمل في العراق كاجراء لدى عراقيين..



وعندما تسالهم لماذذ (يقول لان وصل بنا الحال نعمل ساعات الليل والنهار بايران ولا نحصل على سعر دجاجة لنقوت بها نفسنا)..



.



هل تعلم ان المخدرات تفتك بالايرانيين نتيجة تجارة رجال الدين به>> هل تعلم ان كل الفاسدين بالعراق من الاحزاب الاسلامية مدعومين ايرانيا..



مع مليشياتهم الدموية..

فأمنوا بالله امريكا تلعب على ايران وذيولها..



وتضحك عليهم..

(وعرض ايران قوة عظمى) شبيه (بعرض صدام وقواته القوة الرابعة بالعالم عام 2003) وذلك لان الرئيس بوش انذاك اراد 400 مليار دولار مصاريف اخراج صدام من الكويت..



فتطلب الترويج بان صدام قوى عظمى حتى يمرر الكونغرس ذلك وفعلا مررها..كذلك اليوم يجب عرض ايران كقوة عظمى..



واسقطت طائرة امريكية حديثة بهرمز.



ولديها صواريخ..



(صدقوني انها فخ وقعت بها ايران غير ماسوف عليها..



من اجل ان يحصل الرئيس الامريكي ترامب على تصاريح وتسهيلات واموال مستقبلا لعمليات ت أديب النظام الايراني)..

فاذا نجحت (ولاية الفقية) بايران هزلا..



ففشلها ومقتلها هو بتمددها للعراق وسوريا واليمن ..



وخاصة للعراق..



فهناك سوف تقبر ايران..



كما قبر صدام بالكويت..



وقبرت داعش بتمددها بالموصل بالعراق..



من سوريا..



وكما (سقط حكم الزعيم عبد الكريم قاسم رحمه الله يوم اراد التمدد بالكويت)..

وننبه بان من دافع عن العراق وشيعتهم العرب هم (عشرات الاف من جثث ابناء الشيعة العرب بمقابر النجف) الذين سقطوا بالحرب ضد داعش..



ومليارات الشيعة العرب من صادرات نفطهم بالجنوب التي مولت الحرب ضد داعش..



والمدن التي هدمنت لانها اصبحت جبهات حرب هي مدن العراق وليس مدن ايران..



وقيادي ايراني نفسه اعتراض (لولا هزيمة داعش بالعراق لكانت داعش بثلاث مدن ايرانية) اعتراف منه بان ايران عاجزة عن التصدي لداعش اصلا..

وتذكروا بان (فصائل ولي السفيه الايراني ..



كانت بسوريا مع الحرس الثوري) ومع الجيش السوري (وكادوا ان يتم رميهم بالبحر المتوسط بوصول المعارضة السورية للاذقية)..



ولولا التدخل الروسي العسكري الصاروخي والبري والبحري والجوي..



لسقط الاسد ورمي عملاء ايران بالبحر..



وتذكروا بان مليشيات ولي السفيه كبدر والعصائب والنجباء وكتائب ..



كانت بسوريا قبل عام 2014..



ومنذ 2011..



مع ذلك داعش دخلت للعراق عام 2014..



اي وجودها لم يمنع داعش..

تعليق على خبر..:

هددت مليشة الحشد (النجباء) ..(كل حكومة بالعراق لا توالي ايران..



بانها سوف تسقط)؟؟

فهل (التشيع يسمم عقول معتنقيه بالخيانة العظمى)..



(الخيانة العقائدية)..



بان يخونون اوطانهم وارضهم ..لصالح ايران..



فمليشة بالحشد..



يعلن من طهران: أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط خلال أسابيع… وهدد المتحدث باسم حركة “النجباء” الولائية، نصر الشمري، بأن أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط في غضون أسابيع… جاء ذلك خلال لقائه مع عضو مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي في طهران… وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم حركة “النجباء” خلال لقائه مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء يحيى رحيم صفوي، أن الحركة تراقب جميع القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي العراقية، والتي يبلغ عددها 11 قاعدة… يذكر أن حركة “النجباء” هي أحد الفصائل المسلحة التي تدين بالولاء لإيران وتنشط في العراق وسوريا… اليكم تفاصيل الخبر:

فصيل شيعي يعلن من طهران: أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط خلال أسابيع

تعليقنا :

لماذا يتم تبرأة السنة من داعش..



في حين تلصق المليشيات الخيانية الولائية (بالشيعة)..



فتوصف (فصيل شيعي)؟؟ هل لواء علي الاكبر وفرقة العباس القتالية..



تؤمن وتعتنق ما تعتنقه (مليشات الخيانة العقائدية الولائية)..



الجواب كلا..



فلماذا لا توصف مليشة الحشد بالولائية..



لماذا توصف بالشيعة..



لماذا تعطى صبغة مذهبية..



في وقت النجباء صبغة سياسية خيانية ..

………………………

واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم..



ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)….



بعشرين نقطة..



كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم ..



علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية..



ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،..



والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم

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