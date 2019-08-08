بوناب كمال - عودة يوم القيامة: سباق الأسلحة النووي الجديد، وكيف يمكن ل واشنطن وموسكو إيقافه (فورين أفيرز Foreign Affairs) ترجمة: بوناب كمال

2019/08/08 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بوناب_كمال فورين أفيرز (Foreign Affairs) ـ ترجمة بوناب كمالإنه العام 2020؛ يقوم الجيش الرّوسي بمناورات واسعة في كليننغراد المحاطة ببحر البلطيق وعضوي الناتو ليتوانيا وبولندا؛ طائرة مراقبةٍ تابعة للتحالف الغربي تعبر بطريق الخطأ إلى المجال الجوي الروسي، ويتم إسقاطها بصاروخ أرض ـ جو، يدفع الناتو بسربه الجوي وسفنه القتالية إلى المنطقة؛ يحذّر الجانبان أنهما سيفكران في استخدام الأسلحة النووية إذا تعرّضت مصا......

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