الاصلاح الحقيقي الغاء عقائد كراهية الوهابية للبشر،

2019/08/08 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

نتابع مسلسل الاصلاحات في السعودية منبع الارهاب وبلا شك نحن مع الاصلاح ونشر خطاب السلام ورفض التطرف والتكفير، ماحدث قبل عدة ايام في المانيا عندما قام شاب عربي مسلم وهابي بقتل مواطن الماني بطريقة سلفه الطالح بالقتل بالسيف وبطريقة مرعبة مخيفة، ما فعله الشاب الوهابي في المانيا من جريمة ارعبت المواطنين الالمان كان هذا بسبب تدريس الدول الخليجية الناشرة للوهابية لعقائد لشخص متطرف عاش قبل اكثر من ٨ قرون من الزمان اباح لنفسه تكفير المسلمين بحجج واهية وتكفير بقية البشرية وهو المتطرف احمد بن تيمية، الدول الخليجية الناشرة للوهابية اصلاحها الحقيقي ازالة عقائد احمد بن تيمية وابن عبدالوهاب التكفيرية ومن ثم بعدها اصلاح المجتمع وتوفير وسائل الترفيه واعطاء حقوق المرأة، الكثير من الانتحاريات الداعشيات هن مسلمات وهابيات، كتب احد المستكتبين من خدم السلطان وهو مبتهج في اصلاح مزعوم

إنصاف المرأة السعودية بين الصدق والكذب

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يقول

هذا اليوم من محطات التاريخ الفاصلة للمرأة ال…….، يوم 30 يوليو (تموز) 2019 اليوم الذي أقرت فيه الحكومة ال…… بقيادة ……….



وولي عهده ………….، جملة إصلاحات جذرية تتعلق، في خلاصتها، بتمكين المرأة وتعميق استقلاليتها القانونية تجاه نفسها أولاً، وأسرتها وذريتها.

مختصر القول إن تلك الإصلاحات نقلت المرأة ال……..



لأفق جديد، صارت اليوم، بالقانون، تملك حرية السفر، عند سن 21.



وصارت ربة أسرة بالمناصفة مع الزوج، تملك صلاحيات مماثلة للزوج بالسلطة على الأبناء، وغير ذلك كثير.

يقول

تعورف ههههههه بابا تكتب تعرف هكذا وليس تعورف هههههه نعم تعرف في الميديا على مصطلح «الولاية» بين مدافع عنها ومهاجم لها، وصار هذا العنوان، نزع الولاية، عنواناً لمعركة سياسية وحملات شعواء ضد ال………دخلت به دول، مثل كندا، التي صارت محجاً للناشطات، الصادقات منهن والكاذبات، ومنظمات دولية، ومنابر إعلامية عربية ومسلمة، بعضها – لسخرية القدر – وضع المرأة فيها سيئ جداً.

اقول لهذا الإمعة الاصلاح الحقيقي يبدأ من خلال ازالة عقائد التكفير والكراهية من منهاج المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والجامعات ومن المدارس والمعاهد والجامعات الاسلامية الوهابية التي تغسل ادمغة المغرر بهم وتسلبهم انسانيتهم وتحولهم لوحوش ضارية مفترسة، يفترض ينحصر هم الحاكم فقط في إصلاح اولا المناهج وتنقيتها من فتاوي الكراهية وتشريع القوانين التي تعاقب الذين يكفرون المواطنين، بسبب الظلم هربن فتيات ……..



لكندا واستراليا ومانراه من اصلاح حكومي هو اصلاح قشري لخداع دول العالم، العالم بات قرية صغيرة، واصبحت المرأة رئيسة وملكة ومشرعة وصاحبة مشاريع وتملك مصانع واصبحت رئيسة حكومات لدول عظمى ………….الخ اما

وضع المرأة ………….بالحقيقة مزري والكثير من المنظمات الحقوقية كانت وسيبقى هؤلاء، يصرخون ويلطمون ، عن سوء وضع المرأة ال……….، ومنح المرأة ال……..، ملف الولاية، وقبله ملف قيادة المرأة للسيارة، لايلبي الغرض المطلوب، العالم يذبح بسبب ارهاب وهابيتكم اصلحوا فتاويكم المدمرة للجنس البشري،

ههههه وهذا المستكتب يستشهد بكلام

لذلك كان كلام السيدة إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي، وهي إلى ذلك وجه عالمي من وجوه العمل النسائي، في محله، حين علّقت على القرار ال…… على حسابها بـ«تويتر» قائلة: «إعلان ال…….



عن إصلاحات ستفكك نظام الولاية وستسمح للنساء باستصدار جوازات سفر وبالسفر وبالعمل، من دون الحاجة لموافقة مسبقة من أحد الأقرباء الذكور، يشكّل تقدماً مهماً للمم……..»، مؤكدة أن هناك المزيد من هذه الإصلاحات.

وهل تقبل إيفانكا ترمب ان تصبح مواطنة في بلدكم ههههههههه ويختتم مقاله هذا المستكتب بالقول

من هو صاحب الفضل؟ ليقل من شاء ما شاء، الأكيد أن صاحب الفضل «الأساس» هو من أصدر هذا القرار، القيادة ال…… ممثلة بال…….



وولي………….



الذي تعهد مبكراً – في حواره مع «بلومبرغ» – بإصلاح كل أمور المرأة السعودية بحزم وثقة… وقد فعل.هههههههه امنعوا العلاج بشرب ابوال البعير والحمير وازيلوا فتاوي التكفير ونشر الكراهية اولا ان كنتم صادقين، المرأة بالفكر الوهابي مجرد حاجة من حاجيات المطبخ.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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