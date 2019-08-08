المسلمون التبتيون في كشمير.. معاناة متوارثة

2019/08/08 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك المسلمون التبتيون في الانتفاضة التبتية البوذية التي اندلعت عام 1959، وتأثروا بتبعاتها مثل البوذيين تماما.لذا، يروي صفوت زرجار، الصحفي من مدينة سريناغار،

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