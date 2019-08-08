طرد 8 ضباط ومنتسبين إثنين على خلفية هروب نزلاء من مركز القناة

2019/08/08 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية في الساعة الأولى من اليوم الخميس، عن طرد ثمانية ضباط ومنتسبين من الخدمة على خلفية حادثة الهروب من مركز شرطة القناة ببغداد.

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