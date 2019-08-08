زياد بوزيان - رؤى نقدية (4)

2019/08/08 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_بوزيان 5 ــ مشكلتنا في العصبية الدينية لا في العصابة ولا في غيرها( عودتنا الحكمة نفسها أنه عندما تطل علينا لا ينطق بها غير حكماء هذا العالم الذين هم يتسيّدونه ، وفي خلدهم نية القول : من يُرِد فسادا منقطع النظير ببلده فليُحكِّم المتدينين و تالله لَفساد العلمانيين عندكم لهو أهون بكثير و كثير من الإسلام السياسي ، فما مُفردة فساد إلا مُرادفا للإسلام السياسي ) ، فيا ناس و يا عالم أوَلا تعرفون كيف ......

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