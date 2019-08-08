2019/08/08 | 02:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامسونج تعلن رسميا عن اللابتوب جالكسي بوك اس يأتي بشاشة 13 انش ويستخدم أحدث معالجات كوالكوم، يفترض أنه سناب دراغون 855.مع دعم شريحة LTE ويعمل بنظام ويندوز 10 بطارية تصمد حتى 23 ساعة التوفر في سبتمبر والسعر يبدأ من 999$ #GalaxyBookS #Note10 #Note10Plus

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