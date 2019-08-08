2019/08/08 | 02:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- – شاشة 6.3 انش بدقة 2280×1080 من نوع Dynamic AMOLED – معالج SD855 – رام 8GB سعة 128GB – كاميرا خلفية ثلاثية 12MP+16MP+12MP بفتخة عدسة متغيرة 1.5 و 2.4 للمستشعر الأساسي وبفتحة عدسة 2.2 للثاني واسعة الزاوية 123 درجة، والثالث تليفوتو بفتحة 2.1 – كاميرا أمامية 10MP بفتحة 2.2 – بطارية 3500mAh شحن سريع بقدرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواصفات النوت 10 الرسمية وكالة خطوة برس.

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