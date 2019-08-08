سامسونج تعلن رسمياً عن جالكسي نوت 10 و نوت 10بلس

2019/08/08 | 02:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جالكسي نوت 10 يأتي بشاشة 6.3 انش ونوت 10 بلس بشاشة 6.8 انش من نوع dynamic AMOLED وفي هذا الإصدار الجديد من القلم مع النوت، أصبح أكثر من مجرد أداة للكتابة، يدعم البلوتوث الآن حيث يتحكم عن بعد في الجهاز لاستخدامات عديدة منها التحكم بالكاميرا وغيرها.#نوت10 #Note10 #Note10Plus #GalaxyNote10 #Samsungevent

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