سانت ليغو قانون أم لعبة!

2019/08/08 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثامر الحجامي

رغم إن طريقة سانت ليغو ابتكرت عام 1910، إلا أن العراقيين لم يعرفوا هذا الاسم إلا حين مارسوا الإنتخابات، وأجريت عليه تعديلات كثيرة، عند

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