2019/08/08 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2NCRYxa9YAo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انقطاع الكهرباء لمدة اسبوع في منطقة الغزالية ببغداد والاهالي يستنجدون لايصال صوتهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انقطاع الكهرباء لمدة اسبوع في منطقة الغزالية ببغداد والاهالي يستنجدون لايصال صوتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).