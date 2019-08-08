2019/08/08 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاشة 6.8 انش بدقة 2280×1080 من نوع Dynamic AMOLED معالج SD855 رام 12GB سعة 256/512GB قابلة للتوسعة كاميرا خلفية رباعية 12MP+16MP+12MP بفتخة عدسة متغيرة 1.5 و 2.4 للمستشعر الأساسة وبفتحة عدسة 2.2 للثاني واسعة الزاوية 123 درجة، والثالث تليفوتو بفتحة 2.1 وعدسة TOF كاميرا أمامية 10MP بفتحة 2.2 بطارية 4300mAh شحن سريع بقدرة 45 واط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواصفات النوت 10 بلس وكالة خطوة برس.

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