“بالفيديو” إدانة 5 ضباط و3 منتسبين بهروب موقوفين من سجن القناة.. “سجن وحبس شديد وطرد من الخدمة”

2019/08/08 | 03:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أصدرت محكمة قوى الامن الداخلي أحكاما قضائية توزعت بين السجن 7 سنوات والحبس الشديد والطرد من الخدمة بحق 5 ضباط وثلاثة منتسبين ادينوا بهروب الموقوفون على ذمة قضايا جرائم المخدرات من الموقف الخاص التابع لمركز شرطة القناة.

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