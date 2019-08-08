2019/08/08 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لطيف العامري

أصدقائي

كل عام وانتم

بخير

غابشين

تريگيتوا

ب ياااااااله

الجوع

مايعرف يذل

العنده غيره

والصلاه

بالمسطر أوجب

گصة الملحان

تنضح ....

مايوالمها

هوى الجامع البايت

غابشين ..

وغبشة العامل شعار

چفوف خشنه

وماخذه

من چف (علي ) لون السمار

ومن عرگ چفكم

شبعتوا ..

الماعرف طعم الحرام

صلّوا

بس كلمن بكيفه

منيله

المسطر إمام ..

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