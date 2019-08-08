هلال الوصل

2019/08/08 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاقل الربيعي

هواي اتأخرت ياعيد وينك

زرعنه اشواگنه وي دگت الباب

نتاني هلال وصلك طولت ليش

معقوله انسينه وحنه الاحباب

حلمنه اشگد نشوفك گلنه ياريت

وعلى الياريت ضايع ثاري الحساب

بين اطفالنه اصاير وبينك

صار اسنين ونته امسجل اغياب

لامره انكسر خاطرك مريت

يمعود دخيلك شنهو الاسباب

ملامحنه صحيح اتغيرت هواي

ومحطات العمر سوتنه

شياب

بس باجر ترد وترده دينك

لعراق المحبة واطيب اتراب

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