بريكست دون اتفاق يعرض الأمن القومي البريطاني للخطر

2019/08/08 | 04:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريكست دون اتفاق يعرض الأمن القومي البريطاني للخطرلندن- قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق من شأنه أن يحول دون اطلاع الشرطة البريطانية على البيانات الأوروبية الخاصة بالمجرمين الخطرين اعتبارا من 31 أكتوبر القادم، وهو ما من شأنه أن يضر بالسلم والأمن، بينما يبدو رئيس الوزراء بوريس جونسون متمسكا بموعد الخروج باتفاق أو من دونه.وقال نيل باسو إنه إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، فستفقد الشرطة إمكانية الاطلاع على البيانات من خلال نظام معلومات شنغن وسجلات أسماء الركاب والقدرة على استخدام أوامر الاعتقال الأوروبية.وأضاف باسو “سيثير هذا خطرا مباشرا يتمثل في أن الأفراد القادمين إلى هذا البلد قد يكونون مجرمين خطيرين، سواء كانوا مطلوبين أو ما زالوا مجرمين متمرسين خطيرين، يمكن أن يرتكبوا جرائم في هذا البلد، ولن نعرف ذلك”.وتابع “لا يزال هناك قلق بالغ.سيتعرض أمننا لبعض المخاطر، لا أستطيع أن أحدد نطاقا لهذا”.وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد قال إنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل، لكن بريطانيا ستترك التكتل في 31 أكتوبر دون اتفاق إذا لزم الأمر، مضيفا أنه يتعين على البلاد الاستعداد لما قد يتبع ذلك من اضطراب.وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب “يمكننا أن نقلل أثرها (المخاطر)، لكنها الأنظمة ستكون أبطأ… لقد تم تطوير تلك الأنظمة والأدوات في الاتحاد الأوروبي لأسباب وجيهة للغاية.لقد كانت جيدة جدا.على أي حال، فقد فقدنا كل ذلك.كان علينا إعادة التفاوض على هذا الأمر”.ويُعتبر نظام تبادل المعلومات الأوروبي قاعدة بيانات حكومية مأمونة النتائج، تستخدمها البلدان الأعضاء أو المشاركة في فضاء شنغن للحفاظ على وتوزيع المعلومات ذات الصلة بأمن الحدود وتنفيذ القانون.

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