2019/08/08 | 04:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #طلال_الربيعي "الإمبريالية الأمريكية" مصطلح يشير إلى التأثير الاقتصادي والعسكري والثقافي للولايات المتحدة على البلدان الأخرى.
تم تعميم مفهوم "الإمبريالية الأمريكية" لأول مرة خلال فترة رئاسة الرئيس الامريكي جيمس ك.
بولك, 1845-1849.
فقد ادت امبريالية الرئيس بولك الى استقطاع مساحات واسعة من المكسيك وجمهورية تكساس وضمها الى الولايات المتحدة والتي تشكل الآن ولايات تكساس, اريزونا, نيفادا, كاليف, اوتا, ونيومكسكو.......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - الإمبريالية الأمريكية: مفهوم اشتراكي!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تم تعميم مفهوم "الإمبريالية الأمريكية" لأول مرة خلال فترة رئاسة الرئيس الامريكي جيمس ك.
بولك, 1845-1849.
فقد ادت امبريالية الرئيس بولك الى استقطاع مساحات واسعة من المكسيك وجمهورية تكساس وضمها الى الولايات المتحدة والتي تشكل الآن ولايات تكساس, اريزونا, نيفادا, كاليف, اوتا, ونيومكسكو.......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - الإمبريالية الأمريكية: مفهوم اشتراكي!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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