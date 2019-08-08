طلال الربيعي - الإمبريالية الأمريكية: مفهوم اشتراكي!

2019/08/08 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي "الإمبريالية الأمريكية" مصطلح يشير إلى التأثير الاقتصادي والعسكري والثقافي للولايات المتحدة على البلدان الأخرى.تم تعميم مفهوم "الإمبريالية الأمريكية" لأول مرة خلال فترة رئاسة الرئيس الامريكي جيمس ك.بولك, 1845-1849.فقد ادت امبريالية الرئيس بولك الى استقطاع مساحات واسعة من المكسيك وجمهورية تكساس وضمها الى الولايات المتحدة والتي تشكل الآن ولايات تكساس, اريزونا, نيفادا, كاليف, اوتا, ونيومكسكو.......

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