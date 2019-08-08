“دشداشة وغترة” العبادي تثير تفاعلا في فيسبوك .. وحسابه يروي مذكرات تاريخية عن بدايات عصر الاسلام

2019/08/08 | 04:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اثارت “الدشداشة والغترة” التي يرتديها رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي وهو يتواجد في المدينة المنورة قبل توجهه الى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.وتحول حساب العبادي في “فيسبوك” الى منبر يروي مذكرات على تأريخ بدايات عصر الاسلام وكيف كانت المساجد منذ نشوءها وكيف أصبحت اليوم.

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