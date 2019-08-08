“بالفيديو” النشيد الوطني يهز ملعب كربلاء ..”صوت يصدح واعلام ترفرف”

2019/08/08 | 04:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق ادى الاف الحاضرين لمشاهدة المباريات المقامة على ملعب كربلاء الدولي ضمن بطولة غرب اسيا النشيد الوطني، مما خلق تفاعلا شعبيا على مواقع التواصل الاجتماعي كسرا لمحاولات فرض واقع مختلف تحاول جهات دينية مسيسة تعميمه في كربلاء.

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