2019/08/08 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الخميس، عن طرد 8 ضباط ومنتسبين من الخدمة على خلفية حادثة الهروب من مركز شرطة القناة ببغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان ‘محكمة قوى الأمن الداخلي اصدرت قرارا بشأن المدانين في قضية هروب الموقوفين من مركز شرطة القناة ببغداد’.

واضاف ان ‘القرار تضمن طرد خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من الخدمة على خلفية هروب الموقوفين’.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تطرد 8 ضباط ومنتسبين على خلفية حادثة “مركز القناة”) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تطرد 8 ضباط ومنتسبين على خلفية حادثة “مركز القناة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).