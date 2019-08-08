2019/08/08 | 05:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس يؤكد لوفد من الكونغرس الأمريكي رفضه لقرارات ترامبأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه بوفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، رفضه لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه فلسطين.واستقبل عباس الوفد الأمريكي برئاسة الديمقراطي ستيني هوير، زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.وأكد عباس على حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على رفضه للإملاءات والقرارات الأمريكية المتعلقة بالقدس واللاجئين والحدود والأمن.وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن إسرائيل لم تحترم الاتفاقات الثنائية الموقعة برعاية دولية، وتصر على تدميرها، الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار بوقف هذه الاتفاقيات.بدورهم، أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن دعمهم الكامل لحل الدولتين وتحقيق السلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عباس يؤكد لوفد من الكونغرس الأمريكي رفضه لقرارات ترامب) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عباس يؤكد لوفد من الكونغرس الأمريكي رفضه لقرارات ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).