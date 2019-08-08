الحشد الشعبي يتنصل من أكبر مموليه من صالات القمار

2019/08/08 | 05:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيف أحد أكبر بارونات تجارة المخدّرات والقمار في بغداد، لم يكن مجرّد كشف عن سلسلة من الجرائم وتفكيك لعصابة، بل هو تفجير

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