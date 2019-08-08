واشنطن وموسكو وبكين.. توتر يخشى العالم أن يقود لحرب باردة

2019/08/08 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدثان لم تفصل بينهما إلا أيام قليلة، كانت كفيلة بإحداث قلق واسع تجاه سيناريوهات مستقبلية تدفع باتجاه حرب باردة جديدة لن تقتصر

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