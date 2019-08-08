اتفاق تركي أميركي “غامض” لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا

2019/08/08 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجولة الجديدة من المفاوضات التركية الأميركية انتهت أخيرا باتفاق على إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، ويرى متابعون أنه لا يمكن تقييم

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