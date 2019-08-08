المسماري: سندمر أي هدف يهدد الشعب الليبي

2019/08/08 | 05:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسماري: سندمر أي هدف يهدد الشعب الليبيقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن أي هدف يشكل تهديدا للشعب الليبي، سيتم تدميره.وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي، أن الجيش الليبي يعمل على إنهاء هذه المرحلة "السوداء" من تاريخ ليبيا.وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن المعركة وصلت لعقر مراكز الإرهابيين، التي كانوا يظنون أن الجيش الوطني لا يستطيع الوصول لها.وشدد المسماري على أن المجرمين الذين باعوا ليبيا، مقابل "حفنة من الدولارات" لتركيا وقطر، لن يفلحوا أبدا.وأشار إلى أن الحرب الدائرة ليست من أجل الليبيين فقط، بل هي لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة، ولحماية الإنسانية، مشددا على عزم الجيش الليبي بأن لا تكون ليبيا "للمجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا".

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