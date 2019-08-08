بومبيو: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ لا يشكل عائقا أمام المفاوضات معها

2019/08/08 | 05:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ لا يشكل عائقا أمام المفاوضات معهاقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن عمليات اطلاق الصواريخ قصيرة المدى بشكل متكرر من جانب كوريا الشمالية لا تشكل عائقا أمام استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.وردا على سؤال عما اذا كانت تلك التجارب الصاروخية، تجعل الأجواء أقل ملاءمة لهذه المحادثات، أجاب بومبيو ببساطة "لا".وتابع خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، دومينيك راب، في واشنطن "نحن نشاهد ما يحدث في كوريا الشمالية".وذكّر بومبيو بأنه عندما وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض عام 2017 "كان هناك تجارب نووية" و"اطلاق لصواريخ بعيدة المدى"، مشددا على أن ذلك لم يعد يتكرر مؤخرا.وبومبيو الذي عاد خالي الوفاض من زيارة لبانكوك حيث حاول عبثا أن يلتقي ممثلين عن كوريا الشمالية على هامش مجموعة من الاجتماعات الاقليمية، قال أيضا "نأمل في أننا سنستطيع خلال الأسابيع المقبلة العودة إلى طاولة المفاوضات".ولم ترسل بيونغ يانغ وفدا رفيعا إلى بيونغ يانغ.وأردف بومبيو "نستعد لمفاوضات في الأسابيع القليلة المقبلة ونتوقع أن يتمكن الفريقان من الاجتماع".

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