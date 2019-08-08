2019/08/08 | 05:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر صناعية ومصرفية لوكالة رويترز أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصر على تقدير قيمة شركة النفط أرامكو بتريليوني دولار،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف محادثات سندات أرامكو.. بن سلمان يصر على تريليوني دولار رغم رفض الخبراء) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف محادثات سندات أرامكو.. بن سلمان يصر على تريليوني دولار رغم رفض الخبراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).