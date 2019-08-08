2019/08/08 | 06:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كباشي: نسعى مع واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، إن الخرطوم تسعى للتعاون مع واشنطن، من أجل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.وأضاف كباشي أن الولايات المتحدة ظلت دوما نصيرة للديمقراطية، وأن ما تم التوافق عليه في السودان يتماشى مع ما تدعو إليه واشنطن، مؤكدا سعي المجلس العسكري الانتقالي لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية.واسترسل قائلا: "قمنا بتنوير مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، والسلك الدبلوماسي في السودان بما تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأننا سنوقع على الاتفاق في السابع عشر من الشهر الجاري".وتابع قائلا: "الضامن الحقيقي لنجاح هذا المرحلة وتأمين هذه المكتسبات هي إرادة الشعب السوداني وطرفي التوافق والقوى السياسية الأخرى".وفي وقت سابق أكد هيل في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية، لافتا إلى إن بلاده تركز على مساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية التي ستنطلق في الأيام المقبلة.وأوضح المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تعمل على مساعدة الشعب السوداني على جعل المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، تسير بدرجة من الشرعية التي يطلبها الشعب السوداني.

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