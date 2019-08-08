المخرج الشهير تارانتينو يزور الكرملين

2019/08/08 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخرج الشهير تارانتينو يزور الكرملينزار المخرج السينمائي الأمريكي المشهور كوينتن تارانتينو متاحف الكرملين بموسكو . وذلك في إطار زيارته للعاصمة الروسية، حيث يحضر عرض فيلمه الأخير "حدث ذات مرة في هوليوود".و إن وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي، رافق إلى جانب مديرة متاحف الكرملين، إيلينا غاغارينا المخرج المشهور أثناء زيارته للكرملين.وارتدى تارانتينو بنطلون جينز عاديا وقميصا متواضعا، ما منع أهالي وضيوف موسكو من التعرف عليه باستثناء سائح صيني استطاع التقاط صورة سيلفي سرية معه.وسأل تارانتينو وزير الثقافة "ما الذي ينبغي فعله لأدفن داخل الكرملين أو بالقرب منه؟"، فأجاب ميدينسكي عن سؤاله قائلا:" يجب أن تكون قيصرا أو تنتمي إلى الأسرة القيصرية".يذكر أن فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود" من إخراج كوينتن تارانتينو وبطولة براد بيت ودي كابريو عرض العام الجاري في مهرجان "كان" السينمائي وتدور أحداث الفيلم عام 1969 في لوس أنجلوس.يذكر أن تارانتينو زار روسيا عام 2004 للمشاركة في مهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ26.

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