اختتام أعمال مهرجان موسيقى الجاز الدولي في سوتشي الروسية

2019/08/08 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتام أعمال مهرجان موسيقى الجاز الدولي في سوتشي الروسيةشهدت مدينة سوتشي في جنوب روسيا أمس انتهاء أعمال مهرجان موسيقى الجاز الدولي العاشر (Sochi Jazz Festival) الذي أقيم هناك .وقال ناطق باسم لجنة تنظيم المهرجان في حديث أدلى به إن 12 ألف ضيف زاروا المهرجان مطلع شهر أغسطس.واختتم المهرجان بإقامة حفل موسيقي كبير في قاعة "فيستيفالني" للاحتفالات حيث قدمت فرقة " Spyro Gyra " الموسيقية الأسطورية الحائزة جائزة "غرامي" الأمريكية عروضها.كما شارك في الحفل عازف الغيتار والملحن المعروف، آلان هارسون، بصحبة أوركسترا موسكو لموسيقى الجاز إلى جانب عازف ال****افون وفنان الجاز الروسي المعروف، إيغور بوتمان.وجرت العادة أن يفتتح مهرجان الجاز بعرض موسيقي كبير متجول في شوارع وسط مدينة سوتشي، حيث قدمت فرق الجاز المشاركة في المهرجان فنها في متنزه العلم والفنون "سيريوس" وغيره من المسارح المكشوفة في مدينة سوتشي التي تحولت مطلع أغسطس إلى عاصمة موسيقى الجاز في روسيا.يذكر أن تاريخ مهرجان موسيقى الجاز في سوتشي يعود إلى عام 2010 وبدأت فعالياته مع انطلاق التحضيرات للدورة الأولمبية الشتوية في سوتشي.ويحضر إلى المهرجان كل عام بدعوة من رئيسه، إيغور بوتمان، أفضل موسيقيي الجاز من روسيا وأوروبا وأمريكا

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