حدث في مثل هذا اليوم 8 آب

2019/08/08 | 06:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أغسطس أو 8 آب أو يوم 8 8 (اليوم الثامن من الشهر الثامن) هو اليوم العشرون بعد المئتين (220) من السنوات البسيطة، أو

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