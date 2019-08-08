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#محمد حسين يونس - عملك .. سيحدد سلوكك


#محمد حسين يونس - عملك .. سيحدد سلوكك
2019/08/08 | 07:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_حسين_يونس حول منتصف ستينيات القرن الماضي ..

كنت قد حصلت علي بكالوريوس العمارة ..

و تخرجت من مدرسة المهندسين العسكريين ..

و أعمل بسيناء أحفر الصخر بالمفرقعات لبناء مراكز قيادة تحت الأرض ..

و أرص حقول الألغام علي الجبهه ..

و أشيد سد ترابي (بحرض) في اليمن ..

و أبني مخازن و عنابر..

و أشق طرق ميدانية ..

و كبارى لعبور الموانع المائية ..

و أدمر تحصينات العدو ..

و أخترق حقول الغامة ..

لقد كنا ضباط مهندسين ..

ين......

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