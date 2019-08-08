محمد حسين يونس - عملك .. سيحدد سلوكك

2019/08/08 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_حسين_يونس حول منتصف ستينيات القرن الماضي ..كنت قد حصلت علي بكالوريوس العمارة ..و تخرجت من مدرسة المهندسين العسكريين ..و أعمل بسيناء أحفر الصخر بالمفرقعات لبناء مراكز قيادة تحت الأرض ..و أرص حقول الألغام علي الجبهه ..و أشيد سد ترابي (بحرض) في اليمن ..و أبني مخازن و عنابر..و أشق طرق ميدانية ..و كبارى لعبور الموانع المائية ..و أدمر تحصينات العدو ..و أخترق حقول الغامة ..لقد كنا ضباط مهندسين ..ين......

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