2019/08/08 | 07:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_حسين_يونس حول منتصف ستينيات القرن الماضي ..
كنت قد حصلت علي بكالوريوس العمارة ..
و تخرجت من مدرسة المهندسين العسكريين ..
و أعمل بسيناء أحفر الصخر بالمفرقعات لبناء مراكز قيادة تحت الأرض ..
و أرص حقول الألغام علي الجبهه ..
و أشيد سد ترابي (بحرض) في اليمن ..
و أبني مخازن و عنابر..
و أشق طرق ميدانية ..
و كبارى لعبور الموانع المائية ..
و أدمر تحصينات العدو ..
و أخترق حقول الغامة ..
لقد كنا ضباط مهندسين ..
ين......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد حسين يونس - عملك .. سيحدد سلوكك) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كنت قد حصلت علي بكالوريوس العمارة ..
و تخرجت من مدرسة المهندسين العسكريين ..
و أعمل بسيناء أحفر الصخر بالمفرقعات لبناء مراكز قيادة تحت الأرض ..
و أرص حقول الألغام علي الجبهه ..
و أشيد سد ترابي (بحرض) في اليمن ..
و أبني مخازن و عنابر..
و أشق طرق ميدانية ..
و كبارى لعبور الموانع المائية ..
و أدمر تحصينات العدو ..
و أخترق حقول الغامة ..
لقد كنا ضباط مهندسين ..
ين......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد حسين يونس - عملك .. سيحدد سلوكك) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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