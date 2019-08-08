الفتح يطالب مناقشة تدخل السفير الأميركي بالشأن العراقي

2019/08/08 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر تحالف الفتح في العراق،تصريحات السفير الأميركي لدى بغداد "ماثيو تولر" الأخيرة بشأن بقاء قوات بلاده القتالية في العراق بأنها تدخل سافر بالشأن الأ...

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