2019/08/08 | 07:55

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العثور على جثة جندي إسرائيلي قتل طعنا بمنطقة عتصيون جنوب القدس

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العثور على جثة جندي إسرائيلي قتل طعنا بمنطقة عتصيون جنوب القدس

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