محمد جواد فارس - القائد حسن سريع وانتفاضة معسكر الرشيد

2019/08/08 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_جواد_فارس أحدثت ثورة الرابع عشر من تموز 1958 انعطاف كبير في تاريخ العراق الحديث ، غيرت النظام من ملكي ارتبط بالاستعمار البريطاني منذ عام 1917 بعد ان تخلص من الاستعمار العثماني ، والاستعمار البريطاني كان يعول على خيرات العراق بلد وادي الرافدين ، وفيه نهري دجلة والفرات وانهار صغيرة أخرى تصب في نهر دجلة وتنبع من أيران ، وهم كانوا يراهنون على الذهب الأسود النفط الذي يتواجد في العراق وبكميات كبيرة ،حتى عندم......

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