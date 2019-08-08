زلزال بشدة 5,9 درجات يضرب تايوان

2019/08/08 | 08:13

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كلمة -

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ضرب زلزال بلغت شدته 5,9 درجات جزيرة تايوان صباح الخميس

بحسب المعهد الاميركي للجيوفيزياء من دون ان يتسبب بخسائر بشرية

ولكنه ادى لانقطاعات بالتيار الكهربائي استنادا الى تقارير

اولية.

وقع الزلزال الساعة 5,28 بالتوقيت المحلي (21,28 ت غ) على عمق 10

كيلومترات في محافظة ييلان بشمال شرق البلاد، وقدّرت السلطات

المحلية قوة الزلزال بستّ درجات.

وبحسب السلطات، شعر السكان بالزلزال في كل انحاء الجزيرة وسبّب

انقطاعات بالتيار الكهربائي في أكثر من 1300 منزل في العاصمة

تايبيه.

واهتزت ناطحات السحاب في أكبر مدينة بالبلاد في وقت علِّق النقل

بالسكك الحديد جزئيا في مقاطعة ييلان.

وتقع تايوان بالقرب من التقاء صفيحتين تكتونيتين وتشهد زلازل

باستمرار.

ووقع أسوأ هذه الزلازل في أيلول/سبتمبر 1999 وبلغت شدته 7,6 درجات

وتسبب بمقتل 2400 شخص.

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