2019/08/08 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السلطات الأمريكية تطارد 7 عراقيين من الديانة المسيحية

كلمة -

بغداد

كشف محامي من ولاية ميشيغان الامريكية عن تعرض عراقيين من

الديانة المسيحية، الى مطاردة من قبل السلطات الامنية

الامريكية.

وقال المحامي بحسب ما اوردت صحيفة "تايمز يونيون"، ان "نحو سبعة

عراقيين على الاقل قاموا خلال الشهر الماضي بكسر قيود نظام تتبع

المواقع التي وضعتها الادارة الامريكية على اجسادهم، والاختفاء عن

اي ظهور رسمي قد يلفت النظر، الامر الذي جعلهم تحت طائلة القانون

الامريكية".

واوضح المحامي، ان "العراقيين المذكورين قاموا بكسر القيود قبيل

انعقاد الجلسات النهائية للبت في مصير ابقائهم في البلاد او

ترحيلهم، بعد الحملة التي طالت العديد منهم".

يشار الى ان السلطات الامريكية، تقوم بوضع جهاز جي بي اس "تتبع

عالمي"، على ساق او يد طالب اللجوء العراقي، خلال فترة البت في

ابقائه من عدمه.

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