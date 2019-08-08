طموحات متناقضة بين سوريا والعراق في غرب آسيا

2019/08/08 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طموحات متناقضة بين سوريا والعراق في غرب آسياكربلاء (العراق) - ستكون الأنظار شاخصة الخميس إلى ملعب كربلاء الدولي الذي يحتضن مواجهة العراق وسوريا، في قمة كرويّة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة غرب آسيا التاسعة التي تستضيفها العراق، بمشاركة 9 منتخبات عربية.ويبحث المنتخب العراقي عن فوزه الثالث على التوالي بعد تجاوز منتخبي لبنان وفلسطين، وضمان تأهله المبكر للمباراة النهائية رغم ملاحقة المنتخب اللبناني.أما المنتخب السوري فيبحث عن فوز معنوي يصالح جماهيره الغاضبة من أدائه ونتائجه، بعد أن خسر 2-1، أمام لبنان وتعادل مع اليمن 1-1.الأهداف والطموحات متناقضة بين المنتخبين، فلاعبو منتحب أسود الرافدين في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية والذهنية، بعد فوزين مهمين للغاية في البطولة، ويحظون بدعم جماهيري كبير، وفوزهم سيرفع من ثقة ومعنويات اللاعبين والأنصار، وسيضعهم في المباراة النهائية بنسبة كبيرة.بينما يعيش المنتخب السوري في أسوأ حالاته وطموحاته لا تتعدى تحقيق فوز يرضي أنصاره بعد مسلسل من الهزائم الثقيلة والأداء العقيم في المباريات الأخيرة وبعد خروجه المبكر من دائرة المنافسة.كفة المنتخب العراقي الأرجح لتحقيق الفوز، فيما التعادل سيكون بطعم الفوز لمنتخب نسور قاسيون الذي يدرك أنه سيواجه منتخبًا مدعومًا بأكثر من 50 ألف متفرج.

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