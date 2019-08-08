الكاف يعلن تتويج الترجي بدوري أبطال أفريقيا

2019/08/08 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاف يعلن تتويج الترجي بدوري أبطال أفريقياالقاهرة – أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، قرارها النهائي باعتبار الوداد البيضاوي المغربي، منسحبا من نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتم إعلان الترجي بطلا للنسخة الأخيرة بصفة رسمية.وكانت المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، أعلنت إلغاء قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي “كاف”، بشأن إعادة المباراة، لاعتبار اللجنة التنفيذية، جهة غير مختصة بإصدار قرارات لإعادة المباريات.كما قررت المحكمة رفض طلب نادي الوداد باعتباره فائزا بالمباراة، إضافة إلى استمرار النظر بشأن طلب الإعادة من عدمه، مع الأخذ في الاعتبار قرارات الكاف.وخلصت المحكمة إلى إعادة الأمر والأحداث التي شهدها ملعب رادس، الذي استضاف مباراة الإياب في 31 مايو الماضي، إلى هيئات الكاف المختصة للنظر في الأمر.وكان الوداد المغربي، قد رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في 31 مايو الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم الغامبي بكاري غاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكنه ثبت بعد ذلك تعطل العمل بالفيديو.وألغى الحكم غاساما اللقاء، وكان الترجي متقدما بهدف الجزائري يوسف بلايلي، ليعلن كاف بعدها تتويج الفريق التونسي باللقب القاري، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة للمكتب التنفيذي للكاف في فرنسا، ويعلن إعادة اللقاء في ملعب محايد وهو ما دفع نادي الترجي للتقدم بشكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية.وأثارت مباراة الإياب التي أقيمت في أواخر مايو الماضي، جدلا واسعا.وعلى رغم تسليم لاعبي الترجي الكأس، عاد الاتحاد القاري بعد أيام وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة، في خطوة ألغتها محكمة التحكيم الرياضي “كاس” أواخر يوليو الماضي.

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