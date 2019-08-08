النزاهة النيابية تصف لجنة التحقيق بقضية الفلاحي بـ’الفضائية والوهمية’

2019/08/08 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النزاهة النيابية في العراق، عن وجود وثائق تدين الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لتبرئة قائد عمليات الانبار الفريق ركن محمود الفلاحي من ته...

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