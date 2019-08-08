2019/08/08 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الخميس بالعثور على جثة شاب مرمية في احد احياء مدينة كركوك.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأنه تم العثور على جثة لشاب وتم التعرف عليه باسم ( مصطفی عبدالسلام - تولد 1999 ).

واضاف المصدر ان الجثة عُثرت عليها في حي النصر في مدینة كركوك قرب جامع ( المدینة المنورة ) وكانت علیها اثار اطلاقات ناریة وحبل مربوط بمنطقة العنق من الجسد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة شاب عشريني عليها اثار اطلاقات نارية في كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة شاب عشريني عليها اثار اطلاقات نارية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).