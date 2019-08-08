الفيضانات تقتل 16 شخصاً وتشرد الآلاف غرب الهند

2019/08/08 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

أكد مسؤول في الحكومة الهندية، إن 16 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم في ولاية مهاراشترا الهندية بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة وفيضان الأنهار خمس مناطق مما دفع السلطات إلى نقل أكثر من 140 ألف شخص إلى أماكن أكثر أمانا.

وفاضت الأنهار في المنطقة مع إطلاق السلطات المياه من السدود التي امتلأت خزاناتها بعد أن شهدت بعض المناطق مثل كولهابور هطول ما يصل إلى 670 مليمترا من الأمطار خلال أسبوع.

وقال ديباك ماهيسكار مفوض منطقة بوني "الخزانات في هذه المناطق ممتلئة.



إذا سقط المزيد من المطر لن يكون لدينا أي خيار سوى إطلاق المياه إلى الأنهار".

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الأيام الثلاثة القادمة مما دفع السلطات لإرسال المزيد من فرق الإنقاذ جوا.

وقال ماهيسكار إن آلاف الشاحنات تعثرت على أحد الطرق السريعة التي تربط العاصمة المالية مومباي بمدينة بنجالورو، مركز المعلومات والتكنولوجيا، بسبب المياه التي تغمر الطريق في بعض الأماكن.

وقال مسؤول حكومي إنه جرى إغلاق المدارس والجامعات في المناطق المنكوبة منذ يوم الاثنين وليس من المرجح أن تفتح هذا الأسبوع.

وتتسبب الفيضانات في جنوب آسيا في نزوح جماعي ووفيات سنويا حيث تتعرض المنطقة لأمطار موسمية خلال الفترة من حزيران حتى أيلول.

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