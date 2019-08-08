زلزال بقوة 5.9 درجة يهز تايوان ولا أنباء عن أضرار

2019/08/08 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر وقع بالقرب من جزيرة تايوان بحسب ما نقلته "سبوتنيك".

وبحسب الهيئة تم تسجيل الهزات الأرضية يوم الأربعاء الساعة 21.28 بالتوقيت العالمي (00.28 توقيت موسكو، اليوم الخميس)، ويقع مركز الزلزال على بعد 76 كيلومتر جنوب غرب عاصمة الجزيرة، تايبه، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

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