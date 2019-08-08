العراق ينفذ الربط الكهربائي مع الاردن الشهر المقبل ويفاوض 3 دول على الطاقة

2019/08/08 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء، ان مطلع الشهر المقبل سيشهد المباشرة بتنفيذ خط الربط الكهربائي مع الجانب الاردني على ان يتم انجازه في مدة لا تتجاوز العام ونصف العام، مؤكدة وجود مفاوضات مع كل من تركيا والكويت والسعودية للمباشرة بتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي معها.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان وزارته انهت مباحثات مشروع الربط الكهربائي مع الجانب الاردني والذي يتطلب انجازه مدة عام ونصف العام على ان يتم تنفيذ المشروع على الاراضي العراقية من قبل ملاكات الوزارة، منوها الى انه ستتم المباشرة بالمشروع مطلع شهر ايلول المقبل.

واشار المصدر الى ان وزارته تعمل على انجاز مشروع الربط الخليجي، وهناك مباحثات مع كل من الكويت والسعودية في هذا الجانب، وخلال عام من الان ستحقق الرابط الخليجي، وهناك مفاوضات مع الجانب التركي لتفعيل عملية الربط معها بالاضافة الى الربط الكهربائي القائم مع الجانب الايراني الذي يورد منه العراق بحدود 1200 ميغاواط.

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